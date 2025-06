Boston sendet All-Star-Guard Holiday via Trade nach Portland

Die Boston Celtics geben Star-Spielmacher Jrue Holiday laut übereinstimmenden Medienberichten an die Portland Trail Blazers ab. Im Gegenzug erhält der NBA-Rekordsieger Shooting Guard Anfernee Simons sowie zwei Zweitrundenpicks für die Drafts im Jahr 2030 und 2031. Durch den Abgang des Olympiasiegers von 2020 und 2024 sparen die Celtics 40 Millionen US-Dollar ein.

Gerüchte in Boston, rund um einen Neuaufbau des Kaders gab es nach dem Zweitrunden-Aus in den Playoffs gegen New York schon länger. Der Kader der Celtics wäre in der kommenden Saison der Teuerste in der gesamten Liga gewesen, dazu riss sich Superstar Jayson Tatum gegen die Knicks die Achillessehne und wird lange ausfallen.

Holiday spielt seit 2009 in der NBA, 2023 kam er per Trade von den Trail Blazers nach Boston und war maßgeblich am Gewinn des Titels in der Saison 2024 beteiligt. Zuvor hatte er bereits 2021 mit den Milwaukee Bucks eine Championship geholt. In der vergangenen Saison lieferte der Defensivspezialist und zweimalige All-Star 11,1 Punkte im Schnitt.

Simons verbrachte derweil sieben Jahre in Portland und erzielte in der vergangenen Saison im Durchschnitt 19,3 Punkte. Dabei verwandelte er 37 Prozent seiner Drei-Punkte-Versuche.

(Red.) / Foto: IMAGO