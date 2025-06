Botafogo schlägt Seattle – Palmeiras gegen Porto ohne Tore

Botafogo hat bei der Fußball-Klub-WM in den USA gleich zu Beginn die ersten drei Punkte eingefahren. Der brasilianische Meister setzte sich in der Gruppe B am Sonntag erwartungsgemäß gegen die gastgebenden Seattle Sounders 2:1 durch und fixierte damit genauso wie Paris Saint-Germain einen erfolgreichen Start. Das Duell zwischen Palmeiras und dem FC Porto brachte bereits das zweite torlose Remis des Turniers.

Der französische Champions-League-Sieger PSG hatte zuvor Atletico Madrid klar 4:0 bezwungen. Zwei Treffer in der ersten Hälfte brachten bereits die Entscheidung.

Jair Cunha (28.) beförderte einen Kopfball nach einer Freistoßflanke von Alex Telles ins Tor. Auch Igor Jesus (44.) war kurz vor der Pause nach Hereingabe von Vitinho per Kopf erfolgreich. Die Führung hätte noch höher ausfallen können, das verhinderte aber vor allem Seattle-Tormann Stefan Frei. Da Cristian Roldan (75.) mit einem abgefälschten Kopfballtor noch der Anschlusstreffer gelang, blieb es bis zuletzt spannend. Am Donnerstag treffen mit Seattle und Atletico in Seattle die Verlierer und mit Botafogo und PSG in Pasadena die beiden Gewinner im direkten Duell aufeinander.

Keine Tore zwischen Palmeiras und Porto

Nach dem torlosen Remis zwischen Al Ahly und dem Lionel-Messi-Club Inter Miami gab es auch am Sonntag im Aufeinandertreffen von Palmeiras und dem FC Porto in East Rutherford in New Jersey keine Treffer. Herausragend war mit Claudio Ramos der eigentliche Ersatztormann der Portugiesen, der den verletzten Kapitän Diogo Costa ersetzte und die Brasilianer zur Verzweiflung brachte.

