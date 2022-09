Bournemouth dreht Aufsteiger-Duell gegen Nottingham

Der AFC Bournemouth hat das Duell zweier Aufsteiger in der Premier League für sich entschieden. Auswärts bei Nottingham Forrest gewinnen die „Cherries“ mit 3:2, nachdem sie zur Pause bereits 0:2 in Rückstand gelegen waren.

Cheikhou Kouyate (33.) und Brennan Johnson (45. + 2) hatten die Gastgeber in Halbzeit eins eigentlich komfortabel in Führung geschossen. Philip Billing (51.), Dominic Solanke (63.) und Joker Jaidon Anthony (87.) drehten die Partie jedoch zugunsten der Gäste. Für Nottingham ist es die dritte Premier-League-Niederlage in Folge, Bournemouth holt zum zweiten Mal in der laufenden Saison drei Punkte.

Bild: Imago