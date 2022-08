via

via Sky Sport Austria

Aufsteiger Bournemouth hat einen erfolgreichen Start in die Premier-League-Saison gefeiert. Im Vitality Stadium gewannen die Gastgeber gegen Aston Villa mit 2:0.

Jefferson Lerma bringt Bournemouth bereits in der 3. Spielminute mit 1:0 in Führung. Kieffer Moore trifft in Minute 80 zum Endstand.

Bild: Imago