Box-Superstar Anthony Joshua in Autounfall verwickelt

Der ehemalige britische Weltmeister im Schwergewicht Anthony Joshua wurde bei einem Autounfall in Nigeria verletzt, bei dem zwei Menschen ums Leben gekommen sind.

Der 36-jährige Joshua hat leichte Verletzungen erlitten, nachdem sein Fahrzeug mit einem anderen Auto kollidiert war, teilte die Polizeibehörde des Bundesstaates Ogun mit.

Unbestätigte Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen Joshua, wie er unter Schmerzen aus dem zerstörten Fahrzeug geborgen wird. Der ehemalige britische Weltmeister im Schwergewicht ist auf den Rücksitzen des Fahrzeugs zu sehen, bevor er von einer Gruppe von Schaulustigen aus dem Wrack befreit wird.

Joshua, der in den Aufnahmen bei Bewusstsein ist, verzieht vor Schmerzen das Gesicht. Andere Clips zeigen ihn in einem Rettungswagen, nur mit einer kurzen Hose bekleidet. Die Polizei hat bestätigt, dass Joshua ins Krankenhaus gebracht wurde, und untersucht die Ursache des Unfalls, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen.

Joshua in ein Krankenhaus gebracht

Joshua, dessen Eltern aus Nigeria stammen, sei in ein Krankenhaus gebracht worden, ihm gehe es „gut“, teilte die Polizei der BBC mit.

Joshua hatte 2017 in einem spektakulären Duell Wladimir Klitschko in die Box-Rente geschickt und danach zeitweise das Schwergewicht dominiert, in den vergangenen Jahren musste der Olympiasieger von 2012 aber zahlreiche Rückschläge einstecken. Zuletzt gewann Joshua einen sportlich kaum bedeutenden Fight gegen den Influencer Jake Paul, der Kampf brachte ihm aber eine Gage von mindestens 30 Millionen US-Dollar ein.

(skysport.de//SID)

Beitragsbild: Imago