Boykott beendet! LASK-Fanszene meldet sich zurück

Nach Monaten ohne organisierten Heim-Support melden sich die aktiven Anhänger des LASK zurück. Das Fanbündnis „Landstrassler“ kündigte am Mittwochabend an, bei Heimspielen künftig wieder geschlossen Stimmung zu machen.

Vor rund fünf Monaten hatten die Fans ihre Unterstützung im Stadion eingestellt, um auf Missstände hinzuweisen. Damals kritisierten sie vor allem die Eintrittspreise und die starke Einflussnahme des Sponsors BWT. In einem ausführlichen Positionspapier wurden diese und weitere Punkte an den Klub herangetragen.

Inzwischen sehen die Fans deutliche Fortschritte. Ein langjähriger Streitpunkt war auch das pinke Ausweichtrikot, das maßgeblich vom Sponsor geprägt wurde. Der Verein reagierte und erklärte, dass ab der Saison 2026/27 das dritte Trikot rot sein wird. Für die Landstrassler ist damit ein entscheidender Schritt zur Annäherung getan.

LASK-Fans erkennen Verbesserungen

Auch beim Thema Ticketing erkennen die Fans Verbesserungen, insbesondere was leistbare Angebote für Kinder und Familien betrifft. Zudem heben sie die jüngsten familienfreundlichen Initiativen des LASK hervor.

Darüber hinaus loben sie die neu geschaffene Gesprächsbasis zwischen Klub und Fans, die sie als konstruktiver und vertrauensvoller beschreiben. Dennoch wollen sie weiterhin aufmerksam verfolgen, wie sich die Zusammenarbeit entwickelt.

Das erste Spiel mit organisiertem Support ist für das Stadtderby gegen Blau-Weiß Linz am 21. September geplant.

Beitragsbild: GEPA