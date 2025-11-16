Braathen führt in Levi – Gstrein bester ÖSV-Athlet

Fabio Gstrein hat als Siebenter nach dem ersten Lauf des Weltcup-Slaloms in Levi 1,05 Sek. Rückstand auf den führenden Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen.

Dieser hat seine bisher fünf Weltcupsiege für Norwegen errungen, könnte am Sonntag also für eine Premiere sorgen. Clement Noel (FRA) ist Zweiter (+0,41), Timon Haugan (NOR) Dritter (+0,49), der Finne Eduard Hallberg Überraschungs-Fünfter. Michael Matt (+1,48) und Marco Schwarz (+1,52) sind in Schlagdistanz zu den Top 10.

Groß ist der Rückstand indes von Manuel Feller (+1,87) und Johannes Strolz (+2,10). Der zweite Durchgang beginnt um 13.00 Uhr MEZ.

Foto: GEPA