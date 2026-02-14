Braathen führt nach Traumlauf im Olympia-RTL

Lucas Pinheiro Braathen ist auf dem besten Weg, die erste Olympiamedaille für Brasilien bei Winterspielen zu gewinnen.

Der gebürtige norwegische Skirennläufer erwischte am Samstag auf der Stelvio in Bormio eine Traummischung aus Abstimmung und Linienwahl und liegt zur Halbzeit des Riesentorlaufs 0,95 Sek. vor Marco Odermatt und 1,57 vor dessen Schweizer Landsmann Loic Meillard in Führung. Bester Österreicher ist Stefan Brennsteiner als Siebenter mit zwei Sekunden Rückstand.

„Lucas hat einen brutal guten Lauf erwischt. Man bekommt am Schwungansatz nicht ganz so das Vertrauen von den Verhältnissen her, dass man sofort merkt, dass man richtig auf Zug fahren kann. Das muss man aber tun“, sagte der Salzburger Brennsteiner. Das Battle um die geschlagenen Ränge sei aber offen und für den dritten noch einiges drinnen. Er wolle nun die Entwicklung des Wetters und die Kurssetzung abwarten und eventuell Adaptierungen am Set-up vornehmen.

Auch für u.a. die Norweger Henrik Kristoffersen (+1,93) und Atle Lie McGrath (+2,01) lebt die Möglichkeit auf eine Medaille noch. Schwierig bis aussichtslos sind die Chancen darauf für die weiteren Österreicher. Debütant Patrick Feurstein riss 2,54 Sek. Rückstand auf, Marco Schwarz 2,74 und Saalbach-Weltmeister Raphael Haaser bereits 3,54. Warme Temperaturen machten die Piste zunehmend unruhig, im zweiten Durchgang ab 13.30 Uhr warten ruppige Bedingungen.

(APA)/Bild: GEPA