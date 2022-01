Brady mit Buccaneers locker weiter

via

Footballstar Tom Brady (44) hat mit Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers mühelos die erste Hürde in den Play-offs der US-Profiliga NFL genommen. Die völlig überforderten Philadelphia Eagles schaltete das Team aus Florida am Wildcard-Weekend mit 31:15 aus.

Brady hatte mit den Eagles noch eine Rechnung offen, nachdem er im Super Bowl 2018 noch in Diensten der New England Patriots am Underdog gescheitert war. Diesmal ließ der Quarterback mit den Buccaneers im einseitigen Duell gar nichts anbrennen. Das Team um den siebenmaligen Super-Bowl-Champion Brady führte zwischenzeitlich 31:0.

Bereits am Samstag war der sechsmalige Super-Bowl-Champion New England Patriots krachend gescheitert.

