Bradys Rücktritts-Worte werfen auch Fragen auf

Der Greatest of all time – Tom Brady – hat es getan. Der NFL-Superstar hat seine Karriere mit nun 44 Jahren beendet und sich ausführlich über Social Media an die Welt gewandt. Doch genau diese Abschiedsworte werfen auch Fragen auf und hinterlassen den einen oder anderen rätselnd zurück.

So lange und ausführlich seine Karriere war, so lange und ausführlich waren auch seine Abschiedsworte. Tom Brady verkündete via Instagram seinen Rücktritt und richtete dabei auch zahlreiche Dankesworte an viele Wegbegleiter und seine Familie. Über insgesamt acht Bild-Posts streckte sich Bradys verschriftlichte Rede.

Dabei dankt er seinen Teammates von den Tampa Bay Buccaneers für die Zeit und Zusammenarbeit in den vergangenen zwei Jahren, er richtet zudem Worte an die Bucs-Fans, an die Stadt Tampa, an die Besitzer der Buccaneers und an all seine Bucs-Trainer rund um Headcoach Bruce Arians. Zum Abschluss bedankt sich der Superstar bei seiner Frau Gisele Bündchen und seinen Kindern, die ihm diese lange Karriere ermöglicht haben.

Brady verliert kein Wort über die New England Patriots

Doch was ist eigentlich mit den New England Patriots? 20 Jahre von 2000 bis 2020 war Brady in Foxborough aktiv und gewann dort sechs Super Bowls! Dort wurde er unter Bill Belichick zum Superstar. Doch Brady erwähnte seine Zeit bei den Patriots nicht mit einem einzigen Wort. Kein Danke an Belichick, kein Wort an die Kraft-Familie (die Besitzer der Patriots), keine Zeile an seine ehemaligen Teamkollegen.

Was er damit wohl aussagen will? Es ist jedoch auch gut möglich, dass Brady sich nochmals separat an alle aus seinem Ex-Klub wendet, immerhin hatte er dort eine lange und erfolgreiche Zeit …

(skysport.de)

Bild: Imago