Braisaz und Bö gewinnen Lenzerheide-Verfolgungen

Sprintsiegerin Justine Braisaz-Bouchet und der als Zweiter gestartete Johannes Thingnes Bö haben die Biathlon-Weltcupverfolgungen in Lenzerheide gewonnen. Für die besten Ergebnisse des ÖSV-Teams sorgten am Samstag Tamara Steiner als 17. und an der 25. Stelle David Komatz. Am Sonntag folgen am Schauplatz der WM 2025 die ersten Massenstarts der Saison.

Braisaz-Bouchet setzte sich trotz drei Strafrunden klar vor ihrer Landsfrau Julia Simon durch. Dritte wurde die erstmals auf das Stockerl gekommene Norwegerin Marit Ishol Skogan. Steiner machte mit einer makellosen Schießleistung acht Positionen gut, für die Steirerin war es das zweitbeste Ergebnis ihrer Karriere. Anna Juppe kam auf Platz 45. Anna Gandler war nicht angetreten. Lisa Hauser fehlt in der Schweiz erkrankt.

Bö holte mit ebenfalls drei Strafrunden seinen 76. Weltcuperfolg. Beim zweiten in dieser Saison nach der Hochfilzen-Verfolgung distanzierte der Norweger seine Landsmänner Endre Strömsheim und Sturla Holm Laegreid deutlich. Komatz verfehlte eine Scheibe, wodurch er in etwa seinen Startplatz hielt. Simon Eder rutschte durch fünf Schießfehler hingegen vom 17. auf den 39. Platz zurück.

(APA) / Bild: Imago