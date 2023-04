Brajkovic feiert mit Breogan Triumph gegen Real Madrid

via

via Sky Sport Austria

Der Vorarlberger Basketball-Profi Luka Brajkovic hat mit seinem Club CB Breogan für die Osterüberraschung schlechthin in der spanischen Liga ACB gesorgt. Das Team aus Lugo triumphierte am Samstagabend in eigener Halle mit 96:72 über Real Madrid. Der 23-jährige Center aus Feldkirch steuerte acht Punkte, drei Rebounds und einen Assist bei. Er war 14:58 Minuten im Einsatz.

Brajkovic sprach von einem „Statement-Sieg“ gegen die Königlichen, die nicht nur Titelverteidiger in der stärksten europäischen Basketballliga sind und als Tabellenführer nach Galicien angereist waren, sondern auch in der EuroLeague im Spitzenfeld mitmischen. Real Madrid förmlich deklassiert zu haben, sei „ein unglaubliches Gefühl“.

(APA) / Bild: Imago