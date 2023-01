Brasilianischer Fußballverband verurteilt Anschläge in Brasilia

Nach dem Sturm radikaler Anhänger von Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro auf das Regierungsviertel in Brasília hat Brasiliens Fußballverband CBF die Aktion verurteilt.

Das Trikot der Nationalmannschaft, das viele Beteiligte bei den Krawallen trugen, sei „ein Symbol für die Freude unseres Volkes, zum Anfeuern, Mitfiebern und um das Land zu lieben“, hieß es in einer Mitteilung am Montag. Die CBF sei eine unparteiische und demokratische Einrichtung.

Am Sonntag hatten radikale Bolsonaro-Anhänger, viele unter ihnen im kanariengelben Trikot, das Regierungsviertel in der Hauptstadt gestürmt. Sie drangen in den Kongress, den Obersten Gerichtshof und den Regierungssitz Palácio do Planalto ein, randalierten und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Erst nach Stunden brachten die Sicherheitskräfte die Lage wieder unter Kontrolle. Der rechte Bolsonaro und seine Anhänger hatten sich die brasilianische Fahne und das Nationaltrikot in den vergangenen Jahren quasi angeeignet – im Gegensatz zum Rot der Arbeiterpartei von Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva.

(APA)

Bild: Imago