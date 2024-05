Brasilien bei Copa America mit „Wunderkind“ Endrick

Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft wird die Copa América im Sommer mit Palmeiras-„Wunderkind“ Endrick bestreiten.

Teamchef Dorival Junior berief den 17-Jährigen, der mit 1. Juli 2024 zu Real Madrid wechselt, am Freitag in den 23-Mann-Kader. Endricks künftige Vereinskollegen Vinicius Jr. und Rodrygo führen mit Raphina vom FC Barcelona sowie Gabriel Martinelli von Arsenal die Stürmer-Fraktion an. Nicht dabei sind Richarlison von Tottenham oder Arsenals Gabriel Jesus.

