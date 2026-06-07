Brasilien: Éderson rückt für verletzten Wesley nach

Rekordweltmeister Brasilien muss bei der Fußball-WM auf Rechtsverteidiger Wesley verzichten. Der 22-Jährige von der AS Rom zog sich im letzten Testspiel gegen Ägypten (2:1) eine Adduktorenverletzung zu.

Für Wesley wurde Éderson nachnominiert. Der 26-Jährige von Atalanta Bergamo wechselt zur kommenden Saison wohl für rund 45 Millionen Euro Ablöse zu Manchester United.

Brasilien bestreitet sein erstes WM-Spiel in der Nacht zu Sonntag (0.00 Uhr MESZ) gegen Marokko, weitere Gegner sind Haiti und Schottland.

(SID) / Artikelbild: Imago