Brasilien enttäuscht bei Ancelotti-Debüt mit torlosem Remis

Carlo Ancelotti hat seine Karriere als brasilianischer Nationaltrainer mit einem torlosen Remis begonnen. In der südamerikanischen Qualifikation für die WM 2026 kam die „Seleção“ gegen Ecuador nicht über ein 0:0 hinaus. Argentinien gewann hingegen beim Tabellenletzten Chile mit 1:0 durch ein Tor von Julián Álvarez (15.). Das Team von Trainer Lionel Scaloni ist bereits für die WM in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert. Paraguay schlug Uruguay mit 2:0.

Ancelotti, der in der vergangenen Woche offiziell das Amt übernommen hatte, war mit hohen Erwartungen empfangen worden. Gegen die defensiv gut organisierten ecuadorianischen Hausherren fand Brasilien in Guayaquil jedoch kaum klare Chancen. Durch das Unentschieden bleibt Brasilien in der Südamerika-Qualifikation mit 22 Punkten aus 15 Spielen auf dem vierten Platz. Ecuador (27 Zähler) ist hinter dem überlegenen Spitzenreiter Argentinien (34) und vor Paraguay (24) Zweiter. Für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko qualifizieren sich die ersten sechs von zehn Mannschaften direkt, der Siebtplatzierte muss in die Relegation. Bereits am Dienstag (Ortszeit) trifft Brasilien auf Paraguay.

Ancelotti braucht noch Zeit

Beim formschwachen Rekordweltmeister hatte sich zuletzt einiges verändert: Nach der 1:4-Schmach im letzten WM-Qualifikationsspiel Ende März gegen Erzrivalen Argentinien und der anschließenden Trennung von Dorival Júnior übernahm Ancelotti die Verantwortung an der Seitenlinie. „Natürlich hatte er noch keine Zeit, seine Arbeit, seinen Spielplan zu zeigen, denn wir hatten ja nur zwei oder drei Tage Training“, sagte Real-Star Vinicius Júnior nach Abpfiff über Ancelotti, den er bereits aus Madrid kennt.

Nicht im Kader stand Neymar, der sich noch von einer Verletzung erholt. Der neue Coach betonte jedoch, künftig „natürlich“ auf den 33-Jährigen setzen zu wollen. Neymar hat seit Oktober 2023 verletzungsbedingt kein Länderspiel mehr für Brasilien bestritten.

