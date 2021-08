Brasilien erstmals ohne Beach-Volleyball-Medaille

via

via Sky Sport Austria

Brasilien wird erstmals überhaupt bei Olympischen Spielen im Beachvolleyball ohne Medaille bleiben.

Mit Alison, dem Olympiasieger von 2016 in Rio de Janeiro, und Alvaro Filho schieden am Mittwoch in Tokio im Männer-Viertelfinale die letzten Vertreter der südamerikanischen Nation aus. Sie unterlagen den Letten Martins Plavins/Edgars Tocs 16:21,19:21.

Bei den Frauen waren am Vortag Ana Patricia/Rebecca als letzte verbliebene Brasilianerinnen im Viertelfinale an den Schweizerinnen Joana Heidrich/Anouk Verge-Depre gescheitert. Beach-Volleyball ist seit Atlanta 1996 olympisch. In Tokio werden zum siebenten Mal Medaillen vergeben.

(APA) / Bild: Imago