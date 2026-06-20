Brasilien mit Steigerung, aber noch nicht glänzend

Rekord-Champion Brasilien hat sich beim souveränen 3:0 gegen Haiti verbessert, aber noch nicht in Weltmeister-Verfassung präsentiert. Nach dem Pflichtsieg gegen den Fußball-Zwerg war die Erleichterung in den Reihen der Selecao dennoch groß. Zum Abschluss der Gruppenphase wartet auf das Starensemble von Teamchef Carlo Ancelotti kommende Woche Schottland, das ebenfalls noch um den direkten Aufstieg in die K.o.-Phase kämpft.

„Es war ein gutes Spiel. Wir mussten uns verbessern, wir haben uns verbessert und wir werden uns weiter verbessern müssen“, kommentierte Ancelotti den zweiten Auftritt nach dem mageren Auftakt-1:1 gegen Marokko. Für die Tore sorgten Cunha (23., 36.) und Vinicius Junior (45.+3). „Das Wichtigste war unser Engagement“, sagte Mittelfeld-Routinier Casemiro. „Wir waren von der ersten Minute an engagiert.“ Den Glanz von einst versprühten die Südamerikaner aber noch nicht.

Sorge um angeschlagenen Raphinha

In die Freude über den Erfolg mischte sich aber Sorge um Raphinha, der schon kurz vor der Pause mit einer Oberschenkelblessur angeschlagen vom Platz musste. Das Offensiv-Ass fällt möglicherweise gegen die Schotten aus. Dafür könnte Neymar nach überstandener Wadenverletzung zum Einsatz kommen. Laut Ancelotti wird der Altstar im nächsten Match am Mittwoch zur Verfügung stehen.

Im Duell mit den Schotten würde Brasilien bereits ein Unentschieden zum Weiterkommen reichen. Ancelotti will aber natürlich mehr. „Wenn wir den ersten Platz in der Gruppe erreichen, wäre das wichtig für den weiteren Turnierverlauf“, sagte der Italiener und warnte: „Schottland hat seine Eigenheiten. Sie können uns Probleme bereiten, sie haben Marokko Probleme bereitet. Deshalb müssen wir ruhig und gelassen bleiben und weiter an unserer Verbesserung arbeiten.“