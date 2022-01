Brasilien mit wildem Remis in Ecuador

via

via Sky Sport Austria

Die bereits für die WM qualifizierte brasilianische Fußball-Nationalmannschaft hat auf dem Weg zur Endrunde nach Katar ihre erste Niederlage nur mit Mühe verhindert. Ohne den verletzten Superstar Neymar kam der Rekordweltmeister in einem wilden Spiel in Quito zu einem 1:1 (1:0) gegen Ecuador. Casemiro (6.) von Real Madrid erzielte den Treffer für die Selecao. Felix Torres gelang der Ausgleich (75.).



Im Mittelpunkt stand Brasiliens Torhüter Alisson Becker, der von Wilmar Roldan gleich zweimal des Feldes verwiesen wurde – ehe der Schiedsrichter seine Entscheidungen nach Rücksprache mit dem Videoassistenten wieder zurücknahm. Zunächst sah der Keeper des FC Liverpool eine Rote Karte (31.), die in eine Gelbe umgewandelt wurde. In der Nachspielzeit entschied Roldan nach einem vermeintlichen Alisson-Foulspiel auf Platzverweis und Elfmeter, revidierte aber auch diese Entscheidungen.

Auch vor der Aufregung um Becker ging es turbulent zu. In der 15. Minute stand Ecuadors Schlussmann Alexander Dominguez im Mittelpunkt: Mit einem Kung-Fu-Tritt traf er Matheus Cunha in der Hals-Gegend. Schiedsrichter Wilmar Roldan blieb keine andere Wahl. Der Keeper sah bereits früh im Spiel die Rote Karte. Das Spiel wurde sechs Minuten unterbrochen. Cunha hatte Schürfwunden am Hals, konnte das Spiel aber fortsetzen.

In der 20. Minute wurde dann auch ein Brasilianer vorzeitig zum Duschen geschickt: Rechtsverteidiger Emerson Royal sah die Gelb-Rote Karte, nachdem er bereits in der 1. Minute verwarnt worden war.

Für Brasilien war es das dritte Unentschieden im 14. Spiel – die elf anderen Partien hatte der fünfmalige Weltmeister gewonnen. Ecuador belegt hinter den bereits qualifizierten Brasilianern und Argentiniern den dritten Platz und hat ebenfalls gute Chancen, bei der Endrunde in Katar (21. November bis 18. Dezember) dabei zu sein.

(SID) /Bild: Imago