Brasilien-Premiere! Packers und Eagles starten NFL-Saison in Sao Paulo

Die internationalen Spiele der NFL starten dieses Jahr bereits in der ersten Woche – und erstmals ist Brasilien Schauplatz einer Partie im Grunddurchgang. Kontrahenten am 6. September in der Arena Corinthians in Sao Paulo sind die Green Bay Packers und die Philadelphia Eagles.

Wie die NFL mitteilte, wird das Spiel das erste jemals in Südamerika ausgetragene sein sowie das erste Erstrundenspiel an einem Freitagabend seit 1970.

Ricardo Nunes, der Bürgermeister der Millionen-Metropole, sagte, er freue sich schon auf „ein historisches Spiel, das unserer Stadt große weltweite Aufmerksamkeit verschafft“. Insgesamt werden im Rahmen der diesjährigen „NFL International Games“ wie 2023 fünf Spiele des Grunddurchgangs außerhalb der USA durchgeführt. Austragungsorte sind neben Sao Paulo auch London, wo drei Begegnungen stattfinden, sowie München.

(APA)/Bild: Imago