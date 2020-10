Brasilien startet mit Kantersieg in WM-Qualifikation

Auftakt nach Maß: Liverpool-Profi Roberto Firmino steuerte bei Brasiliens 5:0 (2:0) gegen Bolivien zwei Treffer bei, der wieder nach Barcelona zurückgekehrte Philippe Coutinho setzte für den amtierenden Copa-America-Sieger zum Abschluss der Auftaktrunde der südamerikanischen WM-Qualifikation den Schlusspunkt.

Dank der Treffer von Firmino (30./49.), Marquinhos (16.), eines Eigentores von Jose Maria Carrasco (66.) und Coutinhos Kopfballtor (73.) erwischte die Selecao in der WM-Arena von Sao Paulo einen Traumstart in die Eliminatorias für die WM-Endrunde 2022.

Gleiches gilt auch für Kolumbien, das sich in Barranquilla mit 3:0 (3:0) gegen Venezuela durchsetzte. Duvan Zapata (16.) sowie zweimal Luis Muriel (26./45.+3) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse.

Beim Kampf um vier Direkttickets und einen möglichen Platz über den Umweg der kontinentalen Play-offs waren neben Brasilien und Kolumbien schon am Donnerstag nur die Favoriten Argentinien (1:0 gegen Ecuador) und Uruguay (2:1) gegen Chile siegreich in die Eliminatorias gestartet, die am kommenden Dienstag mit Brasiliens Auftritt in Peru ihre Fortsetzung finden.

Beitragsbild: Getty Images.