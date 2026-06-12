Brasilien trauert um Ex-Weltmeister

Die Fußball-Nation Brasilien trauert vor ihrem WM-Auftaktspiel am Sonntag um den früheren Weltmeister Brito.

Der Abwehrspieler, der am Donnerstag verstarb, war Mitglied der Mannschaft um Jahrhundert-Fußballer Pelé, die 1970 in Mexiko den Titel gewann. Brito wurde 86 Jahre alt.

„Brito hat uns als einer der größten Verteidiger in der Geschichte des brasilianischen Fußballs verlassen“, wird Verbandspräsident Samit Xaud in einer Verbandsmitteilung zitiert. „Sein Beitrag zum WM-Sieg 1970 wird uns allen unvergessen bleiben. Möge sein Kampfgeist unseren Spielern, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen, als Inspiration dienen.“

Brito bestritt 61 Länderspiele, bei der WM kam er in allen sechs Spielen zum Einsatz. Aufgrund seiner körperlichen Präsenz trug er den Spitznamen „Herkules“. In seiner Karriere spielte er für sieben brasilianische Klubs.

Bei der WM 2026 bestreiten die Brasilianer ihr erstes Spiel am Sonntag (0.00 Uhr MESZ) gegen Afrikameister Marokko. Den Titel gewann die Selecao letztmals 2002.

(SID)

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