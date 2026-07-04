Brasiliens Raphinha kehrt gegen Norwegen in Kader zurück

Brasiliens angeschlagener Offensivstar Raphinha steht bei der Fußball-WM vor dem Comeback. Der 29-Jährige vom FC Barcelona mache „sehr gute Fortschritte“, sagte Trainer Carlo Ancelotti vor dem Achtelfinale gegen Norwegen am Sonntag (22.00 Uhr) in East Rutherford. Er sei „zwar noch nicht bei hundert Prozent, könnte aber auf der Bank sitzen und ein paar Minuten spielen“, so der Coach über den Flügelstürmer.

Raphinha musste im zweiten Gruppenspiel gegen Haiti (3:0) wegen einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden. Seitdem fehlte er dem Rekordweltmeister. Spielgestalter Lucas Paqueta muss gegen Norwegen hingegen angeschlagen passen. Eine mögliche Alternative ist Gabriel Martinelli, der die Brasilianer im Sechzehntelfinale gegen Japan (2:1) in der Nachspielzeit noch zum Sieg geschossen hatte.