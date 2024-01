Brasiliens Verband bestätigt neuen Teamchef

Brasiliens Fußball-Verband hat am Mittwoch Dorival Junior als neuen Teamchef bestätigt. Der 61-Jährige kommt vom FC São Paulo, der den Abschied seines Trainers in Richtung „Selecao“ bereits am Sonntag vermeldete.

Dorival folgt auf Fernando Diniz, der seinen Job nach drei Niederlagen in Folge verloren hatte. Diniz war im vergangenen Juli als Interimstrainer eingestellt worden, zunächst für ein Jahr.

Der brasilianische Verband wollte eigentlich, dass der Italiener Carlo Ancelotti die Nationalmannschaft übernimmt. Der Italiener verlängerte jedoch kürzlich seinen Vertrag bei Real Madrid bis 2026. Diniz hatte die Nationalmannschaft für sechs Spiele betreut, allesamt in der Qualifikation für die WM 2026. Nur zwei Siege, ein Remis und drei Niederlagen waren die Bilanz. Der fünffache Weltmeister steht damit auf dem sechsten Rang.

(APA/Reuters)

Artikelbild: Imago