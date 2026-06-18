Brasiliens Weltmeistertrainer Parreira im Krankenhaus

Carlos Alberto Parreira, Brasiliens Weltmeistertrainer von 1994, wird wegen einer Lungenentzündung auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Rio de Janeiro behandelt.

Der 83-Jährige werde maschinell bei der Atmung unterstützt, sein Zustand sei jedoch stabil, teilte das Hospital Samaritano Barra mit. Parreira lebt seit 2023 mit einem Hodgkin-Lymphom, einer Krebserkrankung des Lymphsystems. Die Krankheit galt zeitweise als zurückgedrängt, trat später jedoch erneut auf.

Parreira zählt zu den erfolgreichsten Trainern der brasilianischen Fußballgeschichte. Er führte Brasilien 1994 in den USA zum vierten WM-Titel. Bei Endrunden betreute er als Cheftrainer bisher fünf verschiedene Nationalmannschaften. Der in Rio de Janeiro geborene Parreira war Nationaltrainer von Kuwait (1982), den Vereinigten Arabischen Emiraten (1990), Brasilien (1994/2006), Saudi-Arabien (1998) und Südafrika (2010).

Zudem gewann er als Trainer der Seleção die Copa América 2004 und den Konföderationen-Pokal 2005. Bereits beim WM-Triumph 1970 gehörte er als Fitnesstrainer zum Stab der Nationalmannschaft.