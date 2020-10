Bratislava verlängert Siegesserie gegen Black Wings

Die iClinic Bratislava Capitals setzten sich im einzigen Samstagsspiel mit 4:3 erneut gegen die Steinback Black Wings 1992 durch.

Erst vor acht Tagen duellierten sich die beiden Teams in Linz, ebenfalls mit dem besseren Ende für den Newcomer aus der Slowakei. Für Bratislava war es bereits der dritte Sieg in Serie. Die Capitals klettern damit in der Tabelle auf den achten Platz und können sich bereits in der morgigen Begegnung in Salzburg weiter verbessern.

ICLINIC BRATISLAVA CAPITALS – STEINBACH BLACK WINGS 1992 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Referees: BALUSKA, HRONSKY, Gatol, Jedlicka.

Goals BRC: Bezak (15./pp1), Bubela (27.), Hults (28.), Cajkovic (59.)

Goals BWI: Umicevic (32./pp1), Nielsen (42.), Lebler (60.)

Quelle: ICE Hockey Liga

Beitragsbild: GEPA.