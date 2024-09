Braunöder & Posch im Einsatz: Kein Sieger bei Como gegen Bologna

Aufsteiger Como hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft den ersten Saisonsieg knapp verpasst.

Das Team von Trainer Cesc Fabregas, der ÖFB-Legionär Matthias Braunöder in der 88. Minute einwechselte, musste sich am Samstag im Heimspiel gegen den FC Bologna nach einer 2:0-Führung mit einem 2:2 begnügen. Bei den Gästen spielte Stefan Posch durch. Beide Teams bleiben damit in der Serie A sieglos, Como hat nach vier Runden zwei, Bologna drei Punkte.

Die Lombarden waren durch ein Eigentor von Nicolo Casale in Führung gegangen (25.), die Patrick Cutrone nach der Pause ausbaute (53.). Bei den Gästen aus Bologna wechselte Coach Vincenzo Italiano nach einer Stunde den Umschwung in Person von Santiago Castro und Samuel Iling-Junior ein. Zunächst besorgte Castro den Anschlusstreffer (76.), in der Nachspielzeit bereitete der 19-jährige Argentinier den Ausgleich durch den Engländer Iling-Junior vor (91.).

