Bredlinger trotz guter Zeit im Vorlauf bei Hallen-WM ausgeschieden

Die Burgenländerin Caroline Bredlinger hat am Freitag bei den Hallen-Weltmeisterschaften in Nanjing in den Vorläufen über 800 m den Aufstieg verpasst.

Sie markierte zwar die gesamt fünftbeste Zeit bzw. war schneller als die Siegerinnen der andere Läufe, wurde in ihrem Heat aber nur Fünfte. Die jeweils Top drei der vier Vorläufe kamen ins Semifinale. Bredlinger verpasste den Aufstieg um 0,22 Sek. Zu Mittag (MEZ) ist der Burgenländer Raphael Pallitsch über 1.500 m im Einsatz.

(APA) Foto: Imago