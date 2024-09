Bregenz feiert souveränen Heimsieg über Lafnitz

Schwarz-Weiß Bregenz hat in der witterungsbedingt einzigen Samstagspartie der zweiten Fußball-Liga einen 4:1-Heimsieg gegen den SV Lafnitz gefeiert.

Die Gäste aus der Steiermark gingen zwar durch Jakob Knollmüller in Hälfte eins in Führung (25.). Doch die Vorarlberger drehten in der zweiten Halbzeit mit einer starken Schlussviertelstunde die Partie. Lars Nussbaumer (75.), Djawal Kaiba (84.), Burak Ergin (91.) und Marcel Monsberger (95./Elfmeter) sicherten Bregenz drei Punkte.

Durch die wetterbedingten Absagen von insgesamt fünf Partien ist damit die 6. Runde vorzeitig zu Ende. Am Freitag hatten die SV Ried (0:0 gegen Voitsberg) und Kapfenberg (0:2 gegen Austria Lustenau) erstmals in dieser Saison Punkte liegen lassen. Die Rieder sind mit 16 Punkten weiter vor dem KSV (15) Tabellenführer, Schwarz-Weiß schob sich mit elf Zählern zumindest vorübergehend auf Platz drei. Lafnitz (2) liegt unmittelbar vor Schlusslicht Voitsberg (1) auf Rang 15.

(APA)

Bild: Imago