Bregenz holt mit Sieg über Schwaz Platz drei und Viertelfinalwahlrecht

via

via Sky Sport Austria

Zum Abschluss des Grunddurchgangs der Handball-Meisterliga hat sich Bregenz am Samstagabend Platz drei gesichert. Die Vorarlberger setzten sich zuhause gegen Schwaz mit 28:23 (13:13) durch und hielten damit die punktegleichen Kremser in Schach, die Schlusslicht Bärnbach mit 38:22 (22:10) aus der Heimhalle fegten. Bereits am Freitag hatten sich die Fivers Margareten mit dem 31:30 im Schlager gegen Hard Platz eins vor dem Titelverteidiger gesichert.

Die Top-Drei-Clubs Fivers, Hard und Bregenz dürfen nun innerhalb von 72 Stunden für die „best-of-three“-Viertelfinal-Serie (ab 22. April) der Reihe nach ihre Gegner wählen und zwar aus den fünft- bis achtklassierten Mannschaften. Der Viertplatzierte Krems muss nehmen, was übrig bleibt, die Top-Vier haben jedenfalls Heimrecht. Infrage kommen die SG Westwien (5. nach dem Grunddurchgang), HC Linz (6.), Schwaz (7.) und HSG Graz (8.). Für die BT Füchse, Ferlach, Vöslau und Bärnbach/Köflach geht es in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt.

(APA) / Bild: GEPA