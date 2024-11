Bregenz nach Remis gegen Rapid II weiter Dritter

Schwarz-Weiß Bregenz hat mit dem dritten Remis hintereinander den Sprung auf Rang zwei der ADMIRAL 2. Liga verpasst.

Die Vorarlberger kamen am Samstag bei Rapid II zu einem 1:1 (1:1) und liegen fünf Zähler hinter Spitzenreiter Admira und punktegleich mit der SV Ried auf Rang drei. Die Admira hatte am Freitag den Schlager gegen Ried 1:0 gewonnen. Kapfenberg könnte mit einem Heimsieg in der Sonntagsmatinee (10.30) gegen die Vienna an den Riedern vorbeiziehen.

Renan brachte Bregenz per Elfmeter (10.) mit seinem vierten Tor in den jüngsten fünf Partien in Führung. Dem für das Bundesliga-Team von Rapid vorgesehenen Thierry Gale gelang nach überstandenem Kreuzbandriss der Ausgleich (34.).

Lafnitz feierte mit einem 5:1 (2:0) gegen SV Horn den zweiten Saisonsieg und gab den letzten Platz an Stripfing ab. Die Steirer machten mit vier Treffern bis zur 53. Minute alles klar und schlossen nach Punkten zu Horn und ASK Voitsberg (je 8) auf. Einen Zähler dahinter folgt Stripfing, das beim FAC Wien zu einem 0:0 kam. Voitsberg musste sich zu Hause Liefering mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Das Duell der Tabellennachbarn entschied SKU Amstetten (6.) mit einem 1:0 (0:0) bei Austria Lustenau für sich.

(APA) / Bild: Imago