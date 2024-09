Bregenz setzt Lauf auch gegen Vienna fort

Vom Rieder Verfolgertrio hat am Freitag in der 8. Runde der Fußball-Liga nur Schwarz-Weiß Bregenz voll angeschrieben. Der neue Dritte aus Vorarlberg besiegte die Vienna trotz vergebener 2:0-Führung mit 3:2.

Der Zweite Kapfenberg kassierte beim 0:2 zuhause gegen den FC Liefering die zweite Niederlage. Die nun viertplatzierte Admira trennte sich von Austria Lustenau torlos. Ried hatte danach im Heimspiel gegen Rapid II die Chance, die Tabellenführung auf vier Zähler auszubauen.

Die Partie in Bregenz begann mit zehnminütiger Verspätung. Die Gäste sollen ihr Schuhwerk im Hotel vergessen haben. In Tritt fanden den Wiener erst nach der Pause, in der Cedomir Bumbic (47.) und Kelvin Boateng (67.) die 2:0-Führung der Heimischen nach Toren von Lars Nussbaumer (12.) und Mario Vucenovic (15.) ausglichen. Im Finish drückte das Team von Regi Van Acker aber erfolgreich auf den vierten Sieg in Folge. Zwei Latten-Kopfbälle überstand die Vienna noch unbeschadet, ehe Renan den Ball zum 3:2 ins Tor nudelte (80.). Danach flog Bumbic wegen Kritik vom Platz.

Ried-Verfolger Kapfenberg patzt gegen Liefering

Kapfenbergs Vorsprung auf Bregenz (17) schmolz damit auf einen Zähler. Oghenetejiri Adejenughure brachte den FC Liefering in der Steiermark früh auf Kurs (6.). Es war das Premierentor auf Zweitliganiveau für den 17-jährigen ÖFB-Nachwuchsstürmer. Kapfenbergs Bemühungen fielen in der Folge brotlos aus, Luka Reischl sorgte spät für die Entscheidung (90.) zugunsten der neuntplatzierten Jungbullen, die zum zweiten Mal nach einem 5:4 gegen Lafnitz Anfang August gewannen.

Eine gerechte Punkteteilung gab es in einem chancenarmen Spiel in der Südstadt. Die Admira (16) dominierte die erste Hälfte, im zweiten Abschnitt gaben die fünfplatzierten Lustenauer (12) den Ton an. Ein Treffer gelang den Vorarlbergern aber auch in Überzahl nicht, nachdem Albin Gashi mit offener Sohle gegen Fabian Gmeiner eingestiegen war (83.).

Ein Sechs-Tore-Spektakel ereignete sich bei strömendem Regen in Horn. Die Gastgeber brachten eine 2:0- und 3:2-Führung gegen Amstetten nicht für einen ersten Heimsieg seit Mai ins Trockene, das NÖ-Duell endete 3:3. Amir Abdijanovic (22.), Din Barlov (29.), Florian Fischerauer (65.) bzw. Charles-Jesaja Herrmann (44.), Thomas Mayer (59.) und Yannick Oberleitner (71.) trafen. Horn ist Elfter (7), Amstetten Sechster (11).

(APA)/Bild: GEPA