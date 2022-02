Bremen nur mit Remis gegen Kellerkind Ingolstadt – HSV strauchelt bei Abstiegskandidat Sandhausen

Ole Werner hat den Siegrekord von Trainer-Ikone Otto Rehhagel bei Fußball-Zweitligist Werder Bremen verpasst. Gegen Abstiegskandidat FC Ingolstadt kam der Bundesliga-Absteiger über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus. Der achte Erfolg in Serie wurde trotz zahlreicher Chancen vergeben.

Das Führungstor durch Niclas Füllkrug (75.) beantwortete Filip Bilbija (85.) mit dem Ausgleich für die Schanzer, die eine engagierte Vorstellung zeigten und sich keineswegs an der Weser versteckten. „König Otto“ Rehhagel hatte die Bestmarke in der Saison 1980/81 aufgestellt, als die Bremer ebenfalls in der 2. Liga spielten und am Saisonende die Rückkehr ins Fußball-Oberhaus schafften.

Durch das Remis sprang der SV Werder trotzdem zunächst wieder an die Tabellenspitze, kann allerdings am Sonntag vom FC St. Pauli wieder abgelöst werden. Die Hamburger haben Heimrecht gegen Hannover 96 (13.30 Uhr/Sky).

HSV bei Abstiegskandidat Sandhausen gestrauchelt

Aufstiegsanwärter Hamburger SV ist auf dem Weg in die Fußball-Bundesliga unerwartet ins Straucheln geraten. Bei Abstiegskandidat SV Sandhausen kamen die Hanseaten nach Problemen vor der Pause und trotz drückender Überlegenheit nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus.

Das Remis bedeutete für die Gäste eine Dämpfer im Rennen um den Sprung ins Oberhaus, während Sandhausen sein Polster auf die Gefahrenzone zumindest vorübergehend auf zwei Punkte vergrößern konnte.

Pascal Testroet (15.) ließ die Kraichgauer vor 6932 Fans mit seinem Führungstreffer von einem erneuten Coup gegen den HSV träumen. 14 Minuten nach dem Seitenwechsel rettete Sonny Kittel dem Raute-Klub immerhin einen Zähler.

(SID) / Bild: Imago