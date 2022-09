Brentford holt deutlichen Heimsieg über Leeds

via

via Sky Sport Austria

Der FC Brentford hat einen 5:2-Heimsieg über Leeds United gefeiert. Für das Team von Jesse Marsch ist es die zweite Premier-League-Niederlage in der laufenden Saison.

Ivan Toney brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack mit 2:0 in Führung (30., 43.), Luis Sinisterra (45. + 1) verkürzte noch vor dem Halbzeitpfiff. In Minute 58 machte brachte Toney Brentford mit seinem dritten Treffer endgültig auf die Siegerstraße. Marc Roca brachte die Gäste zwar noch einmal heran (79.). Durch Tore von Bryan Mbeumo (80.) im direkten Gegenzug und Yoane Wissa (90. + 2) in der Schlussphase gewannen die Gastgeber die Partie jedoch klar.

Video-Highlights folgen in Kürze!

Bild: Imago