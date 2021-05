Brighton und West Ham United trennen sich am 36. Spieltag der Premier League mit 1:1-Remis. Danny Welbeck brachte die Heimischen in der 84. Minute mit 1:0 in Führung. Drei Minuten später glich Said Benrahma zum 1:1-Enstand aus.

Die “Hammers”, die lange Zeit einen Champions-League-Rang belegten, rangieren nun mit 59 Punkten nur mehr auf Rang sechs. Auf Chelsea (Rang vier) fehlen zwei Runden vor Schluss schon fünf Punkte.

Bild: Imago