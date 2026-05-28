Briedl verlässt Absteiger Blau-Weiß Linz in Richtung Schottland

Alexander Briedl verlässt Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz und setzt seine Karriere in Schottland fort. Der 24-Jährige wechselt zum FC Aberdeen und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2028.

Briedl kam in der abgelaufenen Saison auf 28 Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga, dabei erzielte er ein Tor und lieferte eine Vorlage. Der Mittelfeldspieler geht ablösefrei, da sein Vertrag in Linz ausläuft.

Aberdeen beendete die Spielzeit in der schottischen Premiership auf Rang zehn.

Alexander Briedl will join Aberdeen this summer on a two-year contract when his current deal expires, subject to international clearance and a UK visa. 🆕 https://t.co/D9J4RmQefl pic.twitter.com/7zzFlwz7KY — Aberdeen FC (@AberdeenFC) May 28, 2026

(Red.)

Bild: GEPA