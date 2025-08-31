Brighton dreht Partie gegen City

Der deutsche U21-Nationalspieler Brajan Gruda hat Manchester City in der englischen Premier League den nächsten Rückschlag zugefügt. Der 21-Jährige von Brighton & Hove Albion erzielte beim 2:1 (0:1) gegen die Citizens den späten Siegtreffer für die Mannschaft des deutschen Teammanagers Fabian Hürzeler. Für City war es nach der Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Tottenham Hotspur bereits die zweite Pleite im dritten Ligaspiel.

Erling Haaland (34.) hatte die Mannschaft von Startrainer Pep Guardiola zunächst in Führung gebracht. Jedoch hielt Brighton immer wieder stark dagegen und kam durch James Milner (67., Handelfmeter) zum verdienten Ausgleich. Die Gastgeber kamen in der Folge immer wieder zu guten Chancen, Gruda (89.), nach einer guten Stunde von Hürzeler in die Partie gebracht, sorgte mit einer starken Aktion schließlich für Brightons ersten Saisonsieg. Der frühere Profi von Mainz 05 ließ City-Verteidiger Rayan Ait-Nouri ins Leere rutschen und traf ins leere Tor.

Auch der deutsche Nationalstürmer Niclas Füllkrug durfte mit West Ham United erstmals in dieser Spielzeit über drei Punkte jubeln. Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Ligaspielen gewannen die Londoner bei Nottingham Forest 3:0 (0:0). Füllkrug stand in der Startelf und wurde nach einer guten Stunde ausgewechselt, die Treffer erzielten Jarrod Bowen (84.), Lucas Paqueta (88., Foulelfmeter) und Callum Wilson (90.+1).

(SID)/Beitragsbild: Imago