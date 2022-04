via

Durch ein torloses Unentschieden stoppen sowohl Brighton & Hove Albion als auch Norwich City ihren absoluten Negativtrend.

Während Schlusslicht Norwich erstmals nach sieben Pflichtspielniederlagen nicht als Verlierer vom Platz ging, punkteten die Gastgeber zum ersten Mal seit sechs PL-Partien. Brighton, das nun auf Platz 13 der Tabelle liegt, vergab in Person von Neal Maupay in der 29. Minute per Elfmeter die größte Chance auf das Siegestor.

