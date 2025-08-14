Brighton verleiht Ex-Sturm-Akteur Yalcouyé

Malick Yalcouyé spielt kommende Saison für Swansea City in der zweiten englischen Liga.

Der 19-jährige Ivorer wird vom Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion leihweise nach Wales abgegeben – sein Vertrag bei den „Seagulls“ läuft bis 2029.

Yalcouyé war im Sommer 2024 nach England gewechselt und direkt an Sturm Graz verliehen worden. Für den österreichischen Meister bestritt er 36 Pflichtspiele, stand in allen acht Champions-League-Partien auf dem Platz und feierte den zweiten Titelgewinn in Folge. Zudem kürte ihn die Bundesliga zum „Newcomer der Saison“.

Zuletzt wurde auch über einen Leihwechsel nach Frankreich spekuliert.

Bild: GEPA