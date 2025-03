Brignone holt RTL-Sieg in Åre – Scheib in Top 10

Ski-Weltmeisterin Federica Brignone hat im Kampf um die kleine Kristallkugel im Riesentorlauf einen wichtigen Etappensieg gelandet. Die Italienerin distanzierte am Samstag in Åre ihre Konkurrentin Alice Robinson um satte 1,36 Sekunden und halbierte den Rückstand auf die Neuseeländerin im Ranking auf 20 Punkte. Dritte wurde die für Albanien startende Lara Colturi (+1,43). Als einzige Österreicherin im erweiterten Spitzenfeld kam Julia Scheib (+2,24) auf den siebenten Platz.

Franziska Gritsch fiel in der Entscheidung zurück und wurde schließlich 25. Stephanie Brunner schied im zweiten Durchgang – wie auch die Halbzeit-Zweite Sofia Goggia – aus, ist aber dennoch beim Weltcup-Finale in Sun Valley dabei. Mikaela Shiffrin war bereits am Vormittag ausgefallen. Marta Bassino wurde zwischen den Durchgängen wegen einer nicht der Fluor-Regelung entsprechenden Ski-Präparierung disqualifiziert.

Katharina Liensberger war trotz einer noch nicht ganz überwundenen Erkrankung am Start und dementsprechend nicht ganz fit. Mit 2,87 Sek. Rückstand verpasste sie die Qualifikation für das Finale der Top 30. Damit hat die Vorarlbergerin auch schlechte Karten, beim Weltcup-Finale im Riesentorlauf antreten zu dürfen. Über die RTL-Wertung gelingt ihr das nicht, vom Status einer 500-Punkte-Fahrerin ist sie derzeit 62 Punkte entfernt. In Åre gibt es am Samstag noch den Slalom, Liensberger besitzt noch die theoretische Chance, die kleine Kristallkugel zu gewinnen.

Truppe beschließt „Kapitel Riesentorlauf“

Ebenfalls an der Qualifikationshürde scheiterten Lisa Hörhager und Katharina Truppe. Die Kärntnerin verkündete anschließend im Interview mit dem ORF-Radio Ö3, dass sie sich künftig auf den Slalom konzentrieren und im Riesentorlauf nicht mehr antreten werde. „Das Kapitel Riesentorlauf ist geschlossen, ist für mich vorbei. Ich werde jetzt eine reine Slalom-Fahrerin, weil ich habe jetzt drei Jahre gekämpft und finde nicht mehr zurück in die Spur. Von dem her belasse ich das jetzt und höre auf“, führte Truppe aus.

(APA) Foto: Imago