Brignone könnte am Kronplatz Comeback geben

Weltcup-Titelverteidigerin Federica Brignone könnte am Dienstag im Riesentorlauf am Kronplatz in Südtirol ihr Comeback nach zehnmonatiger Verletzungspause geben.

Die RTL-Weltmeisterin will laut Angaben des italienischen Ski-Verbandes am Renntag nach der Hangbefahrung entscheiden, ob sie 292 Tage nach einem doppelten Schien- und Wadenbeinbruch und drei Wochen vor Olympia in ihrer Heimat ins Renngeschehen zurückkehrt.

Brignone hatte sich am 3. April des Vorjahres nach einer höchst erfolgreichen Weltcupsaison bei italienischen Meisterschaften schwer verletzt. Ende November absolvierte sie die ersten Schneeschwünge, seit dem Jahreswechsel ist die dreimalige Olympiamedaillengewinnerin wieder im Stangentraining.

(APA) / Bild: Imago