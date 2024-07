Brisantes Fußballduell bei Olympia fixiert

Im Viertelfinale des olympischen Fußballturniers der Männer kommt es zum brisanten Duell zwischen Frankreich und Argentinien. Die beiden Nationen, die sich seit dem WM-Finale von 2022 in Katar unfreundlich begegnen, spielen am Freitag in Bordeaux um einen Platz unter den Top vier. Ebenfalls weiter kamen Marokko, die USA, Ägypten, Spanien, Japan und Paraguay.

Zum bisher letzten Mal wurden die atmosphärischen Störungen zwischen Argentiniern und Franzosen erst vor rund zwei Wochen merkbar, nachdem die „Albiceleste“ ihren Copa-America-Titel mit rassistischen Schmähgesängen in Richtung französisches Team gefeiert hatte. Die von Javier Mascherano trainierten argentinischen Olympia-Kicker wurden in der Vorrunde in jeder Partie ausgepfiffen. Auch beim abschließenden 2:0 gegen die ausgeschiedene Ukraine um LASK-Verteidiger Maxim Talowjerow.

Argentinien verpasst Gruppensieg

Gruppensieger vor Argentinien wurde aber das punktegleiche Marokko, das die Albiceleste zum Auftakt in einem verrückten Spiel 2:1 bezwungen hatte und im Viertelfinale auf die USA trifft. Frankreich qualifizierte sich nach einem 3:0 über Neuseeland ohne Punktverlust als Gruppensieger vor den USA (3:0 gegen Guinea) für die nächste Bewerbsphase.

Die übrigen beiden Begegnungen lauten Ägypten – Paraguay und Spanien – Japan. Die makellosen Asiaten feierten zum Abschluss ein 1:0 gegen Israel, für das Salzburgs Kreativmann Oscar Gloukh einmal mehr glücklos blieb. Alle vier Viertelfinalebegegnungen gehen am Freitag über die Bühne.

(APA)/Beitragsbild: Imago