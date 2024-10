Briten verkürzen bei America’s Cup auf 2:4

Die Briten haben am Mittwoch beim America’s Cup vor Barcelona auf 2:4 Siege verkürzt.

Sie gewannen etwas überraschend in der Best-of-13-Serie die fünfte und sechste Regatta. Das 1:4 wurde zunächst als Ausrutscher der Neuseeländer gewertet. Die Crew um Peter Burling fiel in der Vorstartphase nach einer Halse von den Foils. Bis sie die Jacht wieder in den Flugmodus kriegten, waren die Briten mit Skipper Ben Ainslie bereits über einen Kilometer entfernt.

Der Sieg in der sechsten Regatta zeigte jedoch, dass die Kräfteverhältnisse im America’s Cup doch einigermaßen ausgeglichen sind und noch ein spannendes Duell um die ältestes Sporttrophäe der Welt erwartet werden darf. Die Briten hatten in der Vorstart-Phase unter Druck einen Weg gefunden, um den Vorteil der Neuseeländer zu brechen. Ihnen gelang ein Start-Ziel-Sieg, obwohl die Jachten stets nur wenige Sekunden voneinander getrennt waren.

Am Freitagnachmittag stehen die nächsten zwei Regatten an. Und entgegen den Mutmaßungen der vergangenen Tage wird sich der America’s Cup mindestens bis ins Wochenende hineinziehen.

