Bronze für Egle/Kipp bei Doppelsitzer-Premiere

Die olympische Doppelsitzer-Premiere der Rodel-Frauen hat Österreich die siebente Medaille bei den Spielen in Italien beschert. Die Tirolerinnen Selina Egle und Lara Kipp holten am Mittwoch in Cortina d’Ampezzo Bronze. Sie mussten sich nur den Lokalmatadorinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer (+0,259) und dem deutschen Duo Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (+0,139) geschlagen geben.

Die nächste Medaille könnte bald folgen. Bei den Männern gehen Thomas Steu/Wolfgang Kindl als Zweite in den zweiten und entscheidenden Lauf (19.44 Uhr). Sie liegen nur 0,003 Sekunden hinter den US-Amerikanern Marcus Mueller/Ansel Haugsjaa bzw. 0,014 Sek. vor den „Hausherren“ Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner und 0,094 vor dem deutschen Duo Toni Eggert/Florian Müller.

Egle und Kipp werden Ruf gerecht

Egle/Kipp wurden ihrem guten Ruf gerecht – auch wenn es nicht zum ganz großen Wurf reichte und Vötter/Oberhofer durchaus etwas überraschend triumphierten. Die ÖRV-Asse errangen nach WM-Gold 2024 und 2025 ihren größten Erfolg. „Die Medaille bedeutet total viel. Wir können stolz auf uns sein, die ganze Saison so konstant zu fahren“, meinte die 23-jährige Egle. Gemeinsam mit ihrer gleich alten Partnerin führt sie die Weltcupwertung an, 2024/25 hatten die beiden diese bereits für sich entschieden.

Angesichts eines „Riesenschnitzers“ im ersten Lauf, den man ebenfalls auf Rang drei beendet hatte, sei „nach vorne nicht mehr viel, viel mehr“ gegangen, betonte Egle. Für sie und Kipp sind es die ersten olympischen Spiele, ein neues Gefühl, mit dem man erst umzugehen lernen müsse. „Olympia ist wieder etwas anderes, da spielen die Nerven extrem mit. Es war seit Monaten ein bissl ein Gefühlskarussell. Ich merke einfach, wie viel Druck jetzt abfällt.“ Kipp konnte das nur bestätigen: „Jetzt im Moment möchte ich mich einfach hinhocken und schlafen gehen.“

Am Donnerstag kann Österreich zum Abschluss der Rodel-Bewerbe in der Team-Staffel noch einmal nachlegen. Neben Müller und Steu/Kindl sowie Egle/Kipp wird Rot-Weiß-Rot dort durch Lisa Schulte vertreten.

