Brooksby als Wildcard-Qualifikant zum Houston-Turniersieg

US-Tennisprofi Jenson Brooksby hat seinen ersten ATP-Turniersieg mit einem Husarenstück geschafft. Nur per Wildcard in die Qualifikation von Houston gekommen, wehrte er da in der ersten Runde ebenso Matchbälle ab wie in der zweiten Hauptrunde gegen den drittgereihten Chilenen Alejandro Tabilo und im Halbfinale gegen Tommy Paul. Im Endspiel am Sonntag gab der 24-Jährige mit Frances Tiafoe einem weiteren Landsmann mit 6:4,6:2 das Nachsehen.

Brooksby war als 507. in die Woche gegangen, mit dem Titelgewinn verbesserte er sich in der Weltrangliste auf Position 172. Zudem gab es bisher nur zwei zu Turnierbeginn schlechter gereihte spätere Turniersieger – Marin Cilic (CRO) als 777. im Vorjahr in Hangzhou sowie Lleyton Hewitt (AUS) als 550. 1998 in Adelaide. Brooksby war 2022 im Ranking bis auf Platz 33 vorgestoßen, im März 2023 musste er sich einer Handgelenksoperation unterziehen.

(APA)/Beitragsbild: Imago