Browning-Experiment beendet: Bengals holen Quarterback Flacco

Quarterback-Trade in der NFL: Die Cincinnati Bengals haben auf die Verletzung von Joe Burrow reagiert und Routinier Joe Flacco von ihrem Divisions-Rivalen Cleveland Browns verpflichtet.

Das berichteten am Montag mehrere US-Medien übereinstimmend. Der 40-jährige Flacco soll den verletzten Stamm-Quarterback Burrow ersetzen und die Franchise nach ihrem Fehlstart stabilisieren.

Cincinnati gibt bei dem Tauschgeschäft einen Fünftrundenpick ab und erhält im Gegenzug neben Flacco einen Sechstrundenpick. Headcoach Zac Taylor hatte sich zuletzt nicht mehr klar zu Ersatz-Quarterback Jake Browning bekannt. Der Backup war aufgrund von Burrows Zehenverletzung in Woche zwei eingesprungen, konnte jedoch keine Wende bringen: Cincinnati verlor die jüngsten drei Partien, insgesamt unterliefen dem 29-jährigen Browning in dieser Saison acht Interceptions.

Die Bengals stehen in der NFL bei einer Bilanz von 2:3. Ob Flacco, der in Cleveland zuletzt auf die Bank gesetzt worden war, bereits am Sonntag im Duell bei den Green Bay Packers das Team aufs Feld führt, ließ Taylor offen.

(SID)/Bild: Imago