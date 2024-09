Bruck-Trofaiach auch nach fünfter Runde an HLA-Spitze

Das Bild bleibt nach der fünften Runde der Handball Liga Austria am Samstag ein ungewöhnliches.

In Führung ist mit zehn Punkten das makellose Team der Bruck-Trofaiach Füchse, das am Freitag Schwaz mit 30:27 bezwungen und seinen Vorsprung ausgebaut hatte. Drei Punkte dahinter liegen Krems, Vöslau und Bregenz. Vöslau setzte sich am Samstag beim noch punktelosen Aufsteiger West Wien mit 31:26 durch, Bregenz rang Ferlach auswärts nach 13:18-Pausenrückstand noch ein 29:29 ab.

Krems hatte am Freitag bei Hard mit 23:27 den Kürzeren gezogen, die Vorarlberger halten so wie die Fivers Margareten (36:27 bei der HSG Graz) bei sechs Punkten. Meister Linz ist mit vier Punkten nur Achter, die Oberösterreicher bejubelten beim 30:20 über Bärnbach/Köflach am Freitag den ersten Sieg.

(APA) / Bild: GEPA