Brügge schockt Leverkusen

Bayer Leverkusen hat bei der Rückkehr in die Königsklasse seine erschreckende sportliche Talfahrt fortgesetzt und die brenzlige Situation für Trainer Gerardo Seoane verschärft. 1001 Tage nach dem letzten Auftritt in der Champions League verlor die Werkself zum Auftakt in der Gruppe B nach einem schweren Patzer von Torhüter Lukas Hradecky beim belgischen Serienmeister FC Brügge mit 0:1 (0:1). Für Bayer war es bereits die sechste Niederlage im siebten Pflichtspiel in dieser Saison.

Abakar Sylla (42.) erzielte den Treffer für die Gastgeber, Hradecky fiel mit dem Ball in den Armen ins Tor. Leverkusen, das in den vergangenen beiden Spielzeiten in der Europa League angetreten war, hatte sein letztes Spiel in der Champions League im Dezember 2019 in der Gruppenphase gegen Juventus Turin absolviert. Weitere Gruppengegner der Leverkusener sind Atletico Madrid und der FC Porto.

Patzer von Hradecky! Sylla (42.) mit der Führung für Brügge

