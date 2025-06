Brunnthaler wechselt zum Brancao-Club Hamburger SV

Das Kontingent an ÖFB-Legionärinnen in der deutschen Fußball-Bundesliga wächst. Der Hamburger SV gab am Donnerstag die Verpflichtung von Melanie Brunnthaler bekannt. Die 24-jährige Stürmerin war seit Sommer 2019 für Serien-Double-Sieger SKN St. Pölten tätig und dabei ein Torgarant. In Hamburg spielt sie wieder unter Liese Brancao, ihrer Ex-Trainerin bei St. Pölten. Diese wird zukünftig auch Sophie Hillebrand coachen, der Transfer ist aber offiziell noch nicht bestätigt.

„Melanie ist eine äußerst ehrgeizige und fokussierte Spielerin, die unserem jungen Team mit ihrer Erfahrung aus der österreichischen Bundesliga und der Champions League Sicherheit geben kann. Dank ihrer starken Ballkontrolle und ihres präzisen Torabschlusses wird sie unsere Offensive entscheidend verstärken“, sagte HSV-Frauen-Koordinatorin Saskia Breuer über die einfache ÖFB-Teamspielerin. Der HSV ist diese Saison in die Bundesliga aufgestiegen, Brancao soll ein schlagkräftiges Team formen. Dem wird mit Abwehrspielerin Michela Croatto auch eine weitere Österreicherin angehören, die von RB Leipzig kommt.

(APA)/Beitragsbild: GEPA