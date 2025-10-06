Bruno Gala: Kiteishvili erneut zum Spieler der Saison gewählt

Wie schon im Vorjahr ist Otar Kiteishvili von Meister Sturm Graz am Montagabend bei der 29. Bruno-Gala im Globe Wien als Spieler der Saison ausgezeichnet worden.

Team der Saison wurde Cupsieger WAC, dessen Coach Dietmar Kühbauer zum Trainer der Saison gewählt wurde. Mit Nikolas Polster haben die Kärntner auch den Tormann der Saison in ihren Reihen. Legionär des Jahres darf sich Marko Arnautovic nennen. Walter Altmann erhielt den „Bruno“ für den Schiedsrichter der Saison.

Die Trophäe für den besten Spieler der 2. Liga nahm Mark Grosse, der mit Ried den Aufstieg schaffte, in Empfang, einen Ehrenpreis gab es für den ehemaligen Rapid-Stürmer Guido Burgstaller. Als Spielerin der Saison wurde die inzwischen ebenfalls zurückgetretene Verena Volkmer (Austria Wien) geehrt, die Austria heimste auch den Titel für das beste Frauen-Team ein. Legionärin der Saison wurde Sarah Zadrazil (Bayern München).

Die Wahl unter aktiven Spielerinnen und Spielern wurde von der Vereinigung der Fußballer (VdF) in Kooperation mit spusu organisiert.

Die Bruno-Preisträger 2025:

Spieler der Saison: Otar Kiteishvili (SK Sturm Graz)

Trainer der Saison: Dietmar Kühbauer (Wolfsberger AC)

Mannschaft der Saison: Wolfsberger AC

Tormann der Saison: Nikolas Polster (Wolfsberger AC)

Legionär der Saison: Marko Arnautovic (Inter Mailand)

Schiedsrichter der Saison: Walter Altmann

Spieler der Saison 2. Liga: Mark Grosse (SV Ried)

Frauen-Mannschaft der Saison: FK Austria Wien

Legionärin der Saison: Sarah Zadrazil (Bayern München)

Spielerin der Saison: Verena Volkmer (FK Austria Wien)

Ehrenpreis: Guido Burgstaller

Beliebtester Amateurspieler der Saison: Christian Krenn (FC Schladming)

Beliebteste Amateurmannschaft der Saison: SC Marchtrenk & Union Putzleinsdorf

#Traumtor der Saison: Bendeguz Bolla

(APA/Red.)

Bild: GEPA